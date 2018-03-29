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| | В Twitter появились зашифрованные сообщения о вторжении пришельцев

В Twitter появились зашифрованные сообщения о вторжении пришельцев

Сегодня, 14:04
Закодированные сообщения в Twitter напугали пользователей. Исходя из посланий, жители Земли стоят на пороге катастрофы, пришельцы вторглись на нашу планету и угрожают людям.

В Twitter появились зашифрованные сообщения о вторжении пришельцев

 

Одному из юзеров удалось расшифровать кодовые звуковые сигналы. Некто предупреждает землян о необходимости обеспечить защиту от надвигающейся опасности. Аноним говорит, что на нашу планету прилетели некие разумные организмы и человечество может погибнуть. Многие пользователи получали сообщения о якобы угрозе со стороны пришельцев. В послании указаны координаты нахождения инопланетян. Их база может располагаться в Азии или Африке.

По словам анонимных писателей, на Землю надвигается хаос. Несмотря на трудности, есть способ поддержать мир. Неведомые посланники сообщают юзерам о том, что им противостоят злые силы. Во избежание катастрофы анонимы предлагают освободить воздушное пространство. В противном случае произойдет трагедия невероятного масштаба. Пользователи спорят о подлинности данных сообщений. По мнению многих юзеров, послание отправили юмористы, желающие напугать доверчивых людей.
Домбровский Сергей
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