В Twitter появились зашифрованные сообщения о вторжении пришельцев

Закодированные сообщения в Twitter напугали пользователей. Исходя из посланий, жители Земли стоят на пороге катастрофы, пришельцы вторглись на нашу планету и угрожают людям.

Домбровский Сергей

Одному из юзеров удалось расшифровать кодовые звуковые сигналы. Некто предупреждает землян о необходимости обеспечить защиту от надвигающейся опасности. Аноним говорит, что на нашу планету прилетели некие разумные организмы и человечество может погибнуть. Многие пользователи получали сообщения о якобы угрозе со стороны пришельцев. В послании указаны координаты нахождения инопланетян. Их база может располагаться в Азии или Африке.По словам анонимных писателей, на Землю надвигается хаос. Несмотря на трудности, есть способ поддержать мир. Неведомые посланники сообщают юзерам о том, что им противостоят злые силы. Во избежание катастрофы анонимы предлагают освободить воздушное пространство. В противном случае произойдет трагедия невероятного масштаба. Пользователи спорят о подлинности данных сообщений. По мнению многих юзеров, послание отправили юмористы, желающие напугать доверчивых людей.