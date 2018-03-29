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| | Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою в Telegram

Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою в Telegram

Сегодня, 13:36
Представители Роскомнадзора опережают события и прежде чем их начнут обвинять в причастности к сбоям в работе мессенджера Telegram, с которым они «воюют» уже на протяжении довольно долгого времени, пресс-служба ведомства заявила о непричастности к сложившейся ситуации.

Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою в Telegram

 

«Сегодня пользователи начали жаловаться на сбой, произошедший в работе Telegram. По данным прессы, наибольшее количество жалоб исходит из России, Казахстана, Украины, Великобритании, Франции, Испании и Италии. Если вам не терпится заподозрить во всем Роскомнадзор, то знайте мы тут не при чем», - заявили сотрудники ведомства.

Так действительно и есть. Ранее Павел Дуров выступил с заявлением о том, что причиной является отключение электричества в Европе. Возобновление работоспособности приложения зависит от того, насколько быстро удастся вернуть контроль над ситуацией компании, обеспечивающей дата-центр.

Как известно, утром 29 марта в работе Telegram произошел массовый сбой. Проблемы затронули и мобильное приложение, и веб-версию. Возникли они в европейской части России, а также большинстве европейских стран.

Реакция Роскомнадзора связана с тем, что 20 марта ведомство поставило перед Telegram ультиматум. Суть его в том, что у ведомства есть 15 дней на передачу ключей шифрования в ФСБ.
Николай Офицеров
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