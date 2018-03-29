Тим Кук: Apple ставит защиту персональных данных пользователей в приоритет

Глава корпорации Apple Тим Кук в интервью одному из зарубежных каналов поделился соображениями насчет скандала с Facebook. Детище Марка Цукерберга попало в неприятную ситуацию в связи с утечкой персональных данных пользователей. Господину Куку предложили поставить себя на место создателя соцсети и поделиться путями решения проблемы.

Дарья Светозарова

На это глава «яблочной» корпорации ответил, что не собирается представлять себя на месте Цукерберга, поскольку у него в компании не может возникнуть утечки. Он уточнил, что в Apple защиту персональных данных ставят в приоритет. Из слов господина Кука следует, что «яблочная» корпорация никогда не собирала личные данные клиентов в коммерческих целях, хоть и могла бы таким путем заработать очень большие деньги.Ранее журналисты издания The New York Times уличили Марка Цукерберга в том, что персональные данные в Facebook ненадежно охраняются. К примеру, британская компания Cambridge Analytica получила информацию о 50 миллионах пользователей соцсети и использовала их для оказания влияния на политические взгляды и процесс голосования американцев на президентских выборах.В знак протеста из Facebook удалился основатель Space X Илон Маск. Свой профиль также удалил журнал Playboy и комедийный актер Уилл Феррел.