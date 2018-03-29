В Сеть попали личные данные тысячи зоофилов

В интернете в открытый доступ попала информация, раскрывающая персональные данные нескольких тысяч пользователей, ранее зарегистрировавших свои профиля на онлайн-портале для зоофилов.

Александр Вест

Благодаря действиям неизвестных злоумышленников, которым удалось похитить персональные данные тысяч пользователей, увлекающихся зоофилией, их личная информация оказалась в открытом доступе в Сети. Некоторые пользователи были достаточно небрежны, заполнив при регистрации своих профилей на сайте для зоофилов строки с датой своего рождения, именем и даже хештегами их личных паролей. Хакеры публикуют полученную информацию, изобличая тысячи людей, увлекающихся зоофилией.Помимо адресов электронной почты владельцев подобных аккаунтов, хакерам удалось также заполучить точные IP-адреса некоторых из них, что может быть использовано как неопровержимое доказательство преступного увлечения многих тысяч зоофилов. Многие пользователи выразили опасение, что вскоре начнётся преследование людей, указанных в опубликованных списках.