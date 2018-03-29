Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

"Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы Трейдеры предупредили о риске подорожания бензина до 5 рублей на литр Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою в Telegram В работе Telegram по всему миру произошел сбой Бизнес предлагает бесплатные услуги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей В России появились тарифы без интернета и голосовой связи Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ»
| | В Сеть попали личные данные тысячи зоофилов

В Сеть попали личные данные тысячи зоофилов

Сегодня, 13:02
В интернете в открытый доступ попала информация, раскрывающая персональные данные нескольких тысяч пользователей, ранее зарегистрировавших свои профиля на онлайн-портале для зоофилов.

В Сеть попали личные данные тысячи зоофилов

 

Благодаря действиям неизвестных злоумышленников, которым удалось похитить персональные данные тысяч пользователей, увлекающихся зоофилией, их личная информация оказалась в открытом доступе в Сети. Некоторые пользователи были достаточно небрежны, заполнив при регистрации своих профилей на сайте для зоофилов строки с датой своего рождения, именем и даже хештегами их личных паролей. Хакеры публикуют полученную информацию, изобличая тысячи людей, увлекающихся зоофилией.

Помимо адресов электронной почты владельцев подобных аккаунтов, хакерам удалось также заполучить точные IP-адреса некоторых из них, что может быть использовано как неопровержимое доказательство преступного увлечения многих тысяч зоофилов. Многие пользователи выразили опасение, что вскоре начнётся преследование людей, указанных в опубликованных списках.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Родителей возмутил детский мультфильм для зоофилов
Родителей возмутил детский мультфильм для зоофилов

Один из встревоженных родителей опубликовал в сети микроблогов Twitter скриншот из мультфильма для маленьких детей, в котором главный персонаж совершал весьма

В Интернет в открытый доступ утекли персональные данные военных США
В Интернет в открытый доступ утекли персональные данные военных США

В Интернет в открытый доступ для всех пользователей утекли персональные данные военных США, о чем рассказали внимательные сотрудники фирмы Upguard. По словам

Хакеры, связанные с ДАИШ, выложили в сеть данные тысяч жителей Нью-Йорка
Хакеры, связанные с ДАИШ, выложили в сеть данные тысяч жителей Нью-Йорка

Хакеры, связанные непосредственно с группировкой ДАИШ*, опубликовали в интернет-сети личные сведения о нескольких тысячах жителей одного из крупнейших городов

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости