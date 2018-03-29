Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поделился с прессой сведениями относительно того, почему же у многих пользователей перестал работать мессенджер. Как оказалось, вся причина в отключенном в Европе электричестве. Соответствующее заявление было сделано им на просторах микроблога в Twitter.

Николай Офицеров

Дуров утверждает, что сбой затронул преимущественно европейский регион и пообещал, что проблема будет решена, как можно скорее.», - заявил Павел, давая оценку сложившейся ситуации.Как известно, ранее пользователи Telegram по всему миру начали писать о том, что столкнулись с серьезными проблемами в работе мессенджера. Некоторые утверждали, что не могут отправить и получить сообщение. Другие говорили, что у них не прогружается даже базовый список контактов.Массовый сбой, как заявили представители пресс-службы мессенджера коснулся пользователей в Европе, СНГ и странах Ближнего Востока. Проблему надеются решить уже в ближайшее время.Наиболее серьезные сбои были зафиксированы в работе мессенджера, в частности, на Кипре, в Италии, Польше, Турции, Финляндии, России и на Украине.