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| | Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram

Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram

Сегодня, 12:55
Основатель Telegram Павел Дуров поделился с прессой сведениями относительно того, почему же у многих пользователей перестал работать мессенджер. Как оказалось, вся причина в отключенном в Европе электричестве. Соответствующее заявление было сделано им на просторах микроблога в Twitter.

Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram

 

Дуров утверждает, что сбой затронул преимущественно европейский регион и пообещал, что проблема будет решена, как можно скорее.

«Работаем над тем, чтобы исправить сложившуюся проблему. На данный момент многое зависит от того, когда обслуживающая дата-центр компания сможет восстановить работу оборудования», - заявил Павел, давая оценку сложившейся ситуации.

Как известно, ранее пользователи Telegram по всему миру начали писать о том, что столкнулись с серьезными проблемами в работе мессенджера. Некоторые утверждали, что не могут отправить и получить сообщение. Другие говорили, что у них не прогружается даже базовый список контактов.

Массовый сбой, как заявили представители пресс-службы мессенджера коснулся пользователей в Европе, СНГ и странах Ближнего Востока. Проблему надеются решить уже в ближайшее время.

Наиболее серьезные сбои были зафиксированы в работе мессенджера, в частности, на Кипре, в Италии, Польше, Турции, Финляндии, России и на Украине.
Николай Офицеров
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