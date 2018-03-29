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| | В работе Telegram по всему миру произошел сбой

В работе Telegram по всему миру произошел сбой

Сегодня, 11:57
Пользователи Telegram на просторах различных социальных сетей рассказывают о том, что в работе мессенджера произошел серьезный сбой, в результате которого юзеры не могут отправить сообщения друг другу, у некоторых даже не отображается стартовый список контактов.

В работе Telegram по всему миру произошел сбой

 

Исходя из сообщений, размещаемых на просторах Facebook и Twitter, сбой фиксируется далеко не только на территории Российской Федерации. Речь идет также об Украине, Казахстане, а также европейских странах, вроде Испании, Франции, Испании, Италии, а также Великобритании. Некоторые сообщения о сбое исходят также из Южной Америки, США и Малайзии.

Пока что официального сообщения от руководства Telegram не последовало, серьезность поломки остается неизвестной. Некоторые конспираторы уже в шутку начали говорить о том, что Роскомнадзор применил в отношении Telegram меры по закрытию раньше обещанного срока, что и привело к соответствующим последствиям.
Николай Офицеров
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