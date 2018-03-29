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Роскомнадзор запретит операторам зарабатывать на блокировках сайтов

Сегодня, 11:27
Уже на протяжении трех лет российские власти проводят активную борьбу с противозаконными сайтами, которые занимаются распространением пиратского контента и публикуют запрещенную российским законодательством информацию. Стало известно, что сотовых операторов в России отныне лишили возможности заработка на блокировке подобных ресурсов.

Роскомнадзор запретит операторам зарабатывать на блокировках сайтов

 

Некогда сотовыми операторами и провайдерами интернета был найден довольно интересный способ заработка на блокировках, при этом, без нарушения закона. Многие из них в момент, когда пользователь переходит на заблокированный в России сайт, показывают страницу с собственной рекламой и новостями от партнеров, наращивая собственные доходы. По сути, это приводило к появлению заработка буквально «из воздуха». Роскомнадзор сегодня запретил подобные действия после зарегистрированного Министерством юстиции России нового приказа.

В приказе отмечается, что сотовые операторы и провайдеры в РФ отныне обязаны осуществлять блокировку всех сайтов и ресурсов в сети в полном соответствии с утвержденными на законодательном уровне нормами.

Отображение рекламы или какой-либо другой информации на заблокированных ресурсах в них не входит, поэтому впредь за подобные действия Роскомнадзор будет в обязательном порядке штрафовать. Помимо этого, на «заглушках» заблокированных ресурсов не должна отображаться информация о том, как можно обойти блокировку.
Николай Офицеров
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