Telegram в РФ в начале апреля может закрыться

Представители Роскомнадзора уже достаточно давно ведут «войну» с мессенджером Telegram. Скорее всего, они ее уже в скором времени выиграют, ведь в начале апреля ожидается блокировка приложения на всей территории России.

Николай Офицеров

Недавно Верховный суд России отклонил иск Telegram относительно признания незаконными приказов со стороны Федеральной службы безопасности о предоставлении данных для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. В течении ближайших 15 суток разработчики Telegram обязаны предоставить спецслужбам доступ к личным перепискам пользователей, иначе все это закончится прекращением работы мессенджера на территории Российской Федерации.Основатель Telegram Павел Дуров с вынесенным решением не согласился и заявил, что целью его разработки является, в первую очередь, свобода и неприкосновенность частной жизни для своих пользователей.В случае, если мессенджером будут не выполнены обязанности, предусмотренные законом, то доступ к его ресурсам ограничивается оператором связи. Предоставить ключи шифрования разработчики Telegram должны в течении ближайших двух недель. После окончания этого срока Роскомнадзор планирует обратиться в судебные органы для того, чтобы добиться блокировки ресурса.Telegram является одним из самых востребованных средств коммуникации в России и в мире. Официальные данные говорят о том, что в марте аудитория сервиса «перевалила» отметку в 200 миллионов пользователей.