Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей В России появились тарифы без интернета и голосовой связи Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ» "Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods
| | Telegram в РФ в начале апреля может закрыться

Telegram в РФ в начале апреля может закрыться

Сегодня, 10:03
Представители Роскомнадзора уже достаточно давно ведут «войну» с мессенджером Telegram. Скорее всего, они ее уже в скором времени выиграют, ведь в начале апреля ожидается блокировка приложения на всей территории России.

Telegram в РФ в начале апреля может закрыться

 

Недавно Верховный суд России отклонил иск Telegram относительно признания незаконными приказов со стороны Федеральной службы безопасности о предоставлении данных для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. В течении ближайших 15 суток разработчики Telegram обязаны предоставить спецслужбам доступ к личным перепискам пользователей, иначе все это закончится прекращением работы мессенджера на территории Российской Федерации.

Основатель Telegram Павел Дуров с вынесенным решением не согласился и заявил, что целью его разработки является, в первую очередь, свобода и неприкосновенность частной жизни для своих пользователей.

В случае, если мессенджером будут не выполнены обязанности, предусмотренные законом, то доступ к его ресурсам ограничивается оператором связи. Предоставить ключи шифрования разработчики Telegram должны в течении ближайших двух недель. После окончания этого срока Роскомнадзор планирует обратиться в судебные органы для того, чтобы добиться блокировки ресурса.

Telegram является одним из самых востребованных средств коммуникации в России и в мире. Официальные данные говорят о том, что в марте аудитория сервиса «перевалила» отметку в 200 миллионов пользователей.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей
Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей

Известный российский предприниматель Павел Дуров, основавший Telegram, поделился радостным известием, заявив о том, что ежедневно аудитория мессенджера

Павел Дуров заявил о заблокировании опции звонков в Telegram в Иране
Павел Дуров заявил о заблокировании опции звонков в Telegram в Иране

Павел Дуров заявил о заблокировании опции звонков в Telegram в Иране. Создатель мессенджера добавил, что местные провайдеры решились на эти меры 16 апреля.

Число пользователей мессенджера Telegram превысило 100 млн
Число пользователей мессенджера Telegram превысило 100 млн

Количество активных интернет-пользователей мессенджера Telegram превысило в нынешнем году отметку в 100 млн. Об этом говорится на официальном портале

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости