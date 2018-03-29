Telegram в РФ в начале апреля может закрыться

Недавно Верховный суд России отклонил иск Telegram относительно признания незаконными приказов со стороны Федеральной службы безопасности о предоставлении данных для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. В течении ближайших 15 суток разработчики Telegram обязаны предоставить спецслужбам доступ к личным перепискам пользователей, иначе все это закончится прекращением работы мессенджера на территории Российской Федерации.
Основатель Telegram Павел Дуров с вынесенным решением не согласился и заявил, что целью его разработки является, в первую очередь, свобода и неприкосновенность частной жизни для своих пользователей.
В случае, если мессенджером будут не выполнены обязанности, предусмотренные законом, то доступ к его ресурсам ограничивается оператором связи. Предоставить ключи шифрования разработчики Telegram должны в течении ближайших двух недель. После окончания этого срока Роскомнадзор планирует обратиться в судебные органы для того, чтобы добиться блокировки ресурса.
Telegram является одним из самых востребованных средств коммуникации в России и в мире. Официальные данные говорят о том, что в марте аудитория сервиса «перевалила» отметку в 200 миллионов пользователей.
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