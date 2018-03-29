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| | Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей

Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей

Сегодня, 10:01
Известный российский предприниматель Павел Дуров, основавший Telegram, поделился радостным известием, заявив о том, что ежедневно аудитория мессенджера пополняется 700 тысячами новых уникальных пользователей.

Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей

 

В Telegram-канале Дурова появилась информация, в которой Павел заметил, что за прошедший год рост количества пользователей мессенджера увеличился примерно на 70%. Также Павел Дуров указал, что за последнюю неделю каждый день аудитория мессенджера пополнялась не менее чем 700 тысячами новых уникальных пользователей. Стоит напомнить, ранее Дуров заявлял о том, что число пользователей его мессенджера наконец достигло 200 миллионов, в связи с чем создатель мессенджера пообещал сделать всё возможное для защиты приватных данных пользователей.

Стоит отметить, в России популярный мессенджер всё ещё находится под угрозой перманентной блокировки, так как Роскомнадзор вправе обратиться в суд с требованием относительно приостановления его деятельности на территории Российской Федерации, так как руководство Telegram отказалось предоставлять личные данные пользователей ФСБ.
Александр Вест
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