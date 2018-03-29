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| | Вирус WannaCry атаковал системы компании Boeing

Вирус WannaCry атаковал системы компании Boeing

Сегодня, 08:26
Майк Вандервел, являющийся главным инженером Boeing, рассказал об атаке на сервера компании вируса под названием WannaCry. Специалист предупредил, что вскоре вирус может добраться и до бортовых компьютеров собираемых авиалайнеров.

Вирус WannaCry атаковал системы компании Boeing

 

Представители Boeing заявили об атаке, совершённой злоумышленниками на сервера компании с помощью вируса WannaCry. Специалисты опасались, что вирус сможет распространиться в системе компании, попав таким образом в оборудование, устанавливаемое на самолёты, производимые Boeing. Однако позже руководство компании заметило, что масштаб совершённой атаки имел локальный характер, а распространение WannaCry удалось остановить.

Стоит напомнить, данный тип вируса вымогатели использовали в прошлом году, заразив в один день около 300 тысяч компьютеров по всему миру, из-за чего некоторые крупные производители вынуждены были приостановить работу из-за неработоспособности технических устройств.
Александр Вест
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