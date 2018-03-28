Вредонос GoScanSSH «боится» заражать правительственные и военные сети

Специалисты компании Cisco Talis зафиксировали вирус GoScanSSH. Эта зловредная программа внедряется в серверы SSH. По словам экспертов, вредоносное приложение обходит стороной правительственные и военные сети.

Домбровский Сергей

GoScanSSH написан на языке Go, это довольно странно. Вирус обладает рядом загадочных функций, нехарактерных для такого рода программ. В качестве особенностей зловредного приложения можно назвать его неспособность заразить правительственные и военные сети. Вирус используют для компрометации SSH-серверов. По словам специалистов, хакеры разработали уникальный программный код на языке Go.Вредонос совершал атаки на общедоступные SSH-сервера. Кибермошенники применяли перечень, включающий более семи тысяч имен и паролей пользователей. Некоторые попытки получить конфиденциальные данные завершались удачно. В этом случае на сервере выполнялся зловредный код.GoScanSSH генерирует IP адреса и сравнивает со списком блоков CIDR, стараясь не попасть в диапазон действия правительственных и военных сетей. Вирус обходит стороной организации, подчиненные Министерству обороны США.