В современном мире социальные сети стали живым организмом

Социальные сети – биологический организм. Он рождается, взрослеет, стареет и умирает. Такой дзеновский пост опубликовал комментатор под ником hnerixh. Это не просто «голос в ночи», а график, который основан на востребованности запросов главного поисковика Google. Сам аналитик сообщил об этом в своем блоге Reddit.

Сергей Денисов

По мнению пользователя, самый органичный предсказатель срока жизни социальных сетей - это Google Trends. Именно он позволяет отследить «детство», «отрочество» и «юность» всех социальных лакун, без которых многие даже не представляют себе этой жизни.График, кстати, весьма любопытный. «Золотой век» Facebook закончился в 2012 году: тогда разработка Марка Цукерберга набрала около 100 баллов в системе Google Trends — высший уровень популярности. Однако к марту 2018 года интерес пользователей упал до 30 единиц. Смерть популярной сети ожидается в 2022 году.