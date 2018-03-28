Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева
| | В современном мире социальные сети стали живым организмом

В современном мире социальные сети стали живым организмом

Сегодня, 19:33
Социальные сети – биологический организм. Он рождается, взрослеет, стареет и умирает. Такой дзеновский пост опубликовал комментатор под ником hnerixh. Это не просто «голос в ночи», а график, который основан на востребованности запросов главного поисковика Google. Сам аналитик сообщил об этом в своем блоге Reddit.

В современном мире социальные сети стали живым организмом

 

По мнению пользователя, самый органичный предсказатель срока жизни социальных сетей - это Google Trends. Именно он позволяет отследить «детство», «отрочество» и «юность» всех социальных лакун, без которых многие даже не представляют себе этой жизни.

График, кстати, весьма любопытный. «Золотой век» Facebook закончился в 2012 году: тогда разработка Марка Цукерберга набрала около 100 баллов в системе Google Trends — высший уровень популярности. Однако к марту 2018 года интерес пользователей упал до 30 единиц. Смерть популярной сети ожидается в 2022 году.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Google принял рекордное количество запросов о третьей мировой войне
Google принял рекордное количество запросов о третьей мировой войне

Общее количество поисковых запросов Google, связанных с третьей мировой войной, достигло самого высокого уровня за все время. Данными об этом поделились

Социальные сети будут активно бороться с агрессивными сообщениями
Социальные сети будут активно бороться с агрессивными сообщениями

Социальные сети намерены бороться с агрессивными сообщениями и постами в социальных сетях, которые пропагандируют расизм и призывают к разжиганию

Reddit и Facebook назвали основным источником новостей
Reddit и Facebook назвали основным источником новостей

Компания Pew Research Center провела исследование среди американцев на предмет главного источника новостей. 62% опрошенных назвали главным источником новостей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости