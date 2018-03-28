Facebook создал дополнительную защиту учетных данных

Представители Facebook подготовили презентацию нововведений, которые обеспечат большую защиту учетных данных пользователей соцсети. Компания начала больше заботиться о данных юзеров после скандала с утечкой информации.

Для того, чтобы лучше защитить личные данные своих пользователей в социальной сети, в Facebook появились определенные нововведения. Теперь человек, имеющий учетную запись в этой соцсети, может настроить аутентификацию в два этапа. Также разработчики Facebook добавили новый пункт меню, в котором юзер может просматривать свою информацию и удалять нежелательную, вместе с этим управляя рекламными уведомлениями на своей странице.Руководство социальной сети сообщило, что не собирается останавливаться на этом и продолжит работать над обеспечением максимальной безопасности данных, предоставленных пользователями.Ранее стало известно, что в суд Калифорнии поступил первый иск от пользователей Facebook, которые требовали возмещения ущерба утечку их личных данных. Юзеры считают, что социальная сеть обладает механизмами для шпионажа за их телефонными разговорами и переписками.