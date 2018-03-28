Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году

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У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…
Согласно заявлению, опубликованному в израильском деловом издании Calcalist, Microsoft выстраивает предложение о покупке израильского облачного мониторинга
В 2016 году мировой рынок облачных услуг обгонит ИТ-рынок в десятки раз. Исследование о росте популярности облачных технологий провела компания Gartner.
Alibaba и Intel сделали важное официальное заявление, сообщив о своем решении создать альянс в сфере облачных технологий. Это сулит обоим предприятиям огромную