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Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году

Сегодня, 15:06
Облачные вычисления появились в 2006 году, и с тех пор начали активно развиваться. Такие считаются надёжными и очень ценятся за универсальность. Эксперты отметили, что в 2018 году развитие облачных вычислений приобретёт ещё более масштабные обороты.

Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году

 

Особенно будет расти рынок частных и гибридных. По данным аналитической компании IDC, в прошлом году традиционные методы обработки потребляли 62 процента IT-инфраструктуры, общественные облака – 23 процента, а частные – 15. В 2018 должен начаться сдвиг в сторону именно облачных вычислений, который достигнет за пару лет разницы в 5-10 процентов, как сообщает VladTime.

В секторе частных будет наблюдаться не столько эксперимент и изучение технологии, а улучшение существующих стратегий, доведения их до идеала. Примером может послужить запуск облачной платформы Azure Stack компанией Microsoft. Также будут стараться оптимизировать соединения с облаком. Это означает больше внимания гибридным. Последние постепенно разовьются до целых мульти-облаков, что позволит интегрировать распространённые публичные, вроде Amazon Web Services и Google Cloud Platform, отслеживать ошибки и лучше контролировать работу системы.

Ирина Летинская
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