Вымогатель AVCrypt умеет удалять антивирусы своих жертв

Эксперты в области компьютерной безопасности обнародовали информацию о новом виде программ-вымогателей под названием AVCrypt, способной полностью удалить антивирусную систему, установленную на компьютере жертвы.

Александр Вест

С помощью новой программы-вымогателя хакеры могут удалённо удалить такие антивирусные системы как Windows Defender и Malwarebytes. Попав на компьютер пользователя, AVCrypt с помощью командной строки получает информацию об установленных антивирусных системах, а также предпринимает попытку их удаления. Данный способ обхода защиты компьютера, задействующий использование командной строки, не может справиться лишь с системой Emsisoft.Используя AVCrypt, злоумышленники шифруют и блокируют все данные на компьютере жертвы, требуя плату за последующую разблокировку. Заметим, многие программы-вымогатели требуют плату в виде криптовалюту, которую можно перечислить на счёт злоумышленников для избавления от нежелательного софта.