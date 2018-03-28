С мая Microsoft начнёт банить юзеров за мат

Изввестная техническая компания Microsoft объявила о том, что начиная с мая нынешнего года пользователи сервисов корпорации могут быть забанены за агрессивную речь, угрозы в адрес других юзеров, а также за оскорбительную лексику.

Александр Вест

После очередного обновления пользовательского соглашения компания Microsoft изменила условия блокировки пользователей, которая ранее осуществлялась за распространения порнографических материалов, ненадлежащего контента, сцен насилия и прочих запрещённых данных. Отныне пользователи, которые используют бранную речь в общении с другими игроками, пользуясь сервисами Microsoft, в том числе и службы Xbox, рискуют быть забаненными, как и юзеры, допускающие излишнюю агрессию и угрозы в своих изречениях.Заметим, данные ограничения охватывают не только службу Xbox, но и Office, а также Skype, пользователи которого могут лишиться и денег на персональном счету за неподобающее поведение в Сети.