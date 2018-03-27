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| | Яндекс обновил Диск для Windows и macOS

Яндекс обновил Диск для Windows и macOS

Сегодня, 19:30
Вышла новая версия приложения «Яндекс.Диск» для устройств, работающих на Windows и macOS. Специалисты сообщают, что теперь работа с файлами существенно упростилась.

Яндекс обновил Диск для Windows и macOS

 

Стало известно о том, что Яндекс выпустил третью версию приложения «Яндекс.Диск» для устройств, работающих на операционной системе Windows и macOS. Благодаря обновлению работа с файлами в облаке упрощена, а, кроме того, можно освободить память на компьютере.

Благодаря приложению пользователь может посмотреть все, что загружено как на облачное хранилище, так и на компьютер. Для того, чтобы сохранить память ПК свободной, есть возможность перенесения некоторых файлов на «Яндекс.Диск», а потом, когда они понадобятся, их можно скачать. Но для просмотра фото и скачивание не потребуется – функционал приложения позволяет сортировать, собирать и показывать фото друзьям.

В последней версии «Яндекс.Диск» приложение для ПК стало больше похоже со своей веб-версией из-за появления одинакового контекстного меню. Скачать приложение можно с официального сайта проекта.
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