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| | Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус

Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус

Сегодня, 18:19
Более 500 тысяч пользователей ОС Android скачали опасный вирус, замаскированный под стандартные элементы программы. Вирус проявился только через шесть часов после скачивания и стал атаковать всю систему подозрительными баннерами и ссылками на весь экран.

Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус

 

Эксперты рассказывают, что вредоносные программы начали атаку на систему через программы для чтения штрих-кодов и сервисы, которые называют «умными компасами» из магазина Google Play. После того, как вирус подчинял себе устройство, кибервзломщики начинали забрасывать владельца пораженного гаджета рекламными ссылками и баннерами на всю ширину дисплея.

Аферу с вирусами замедленного действия раскрыли специалисты из компании SophosLabs, но к тому моменту на крючке у мошенников оказались свыше полумиллиона пользователей ОС. На данный момент компания Google нейтрализовала все вредоносные программы из магазина. Кроме этого, пользователям операционки рекомендовали в кратчайшие сроки установить новый специальный антивирусник.
Дарья Светозарова
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