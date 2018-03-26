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| | Ученые: Соцсети негативно влияют на девочек-подростков

Ученые: Соцсети негативно влияют на девочек-подростков

Вчера, 23:51
Длительное времяпровождение в соцсетях отрицательно воздействует на благополучие девочек-подростков. Об этом рассказали научные сотрудники Университета Эссекса и университетского колледжа Лондона.

Ученые: Соцсети негативно влияют на девочек-подростков

 

В процессе исследования ученые смогли найти гендерную разницу, которая касается времени, проведенного в соцсетях. Эксперты говорят, что негативное влияние отражается на девочках подросткового возраста, а также предшествует уменьшению благополучия в ближайшее время. Представители британских ВУЗов внимательно осмотрели документы национального вопроса, датированного 2009-2015 годами. Отдельно ученые изучили ответы респонденток 10-15 лет, позже полученную информацию они сопоставили в итогами, которые описывают эмоциальные ощущения и уровень счастья у несовершеннолетних.

Как оказалось, 13-летние девочки чаще использовали технику для соцсетей, чем мальчики. После нового опыта с теми же добровольцами ученые увидели сокращение их благосостояния. Результаты корреляции не оглашают причин, воздействующих на отрицательные моменты, связанные с пользованием Сетью.
Никита Готский
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