Ученые: Соцсети негативно влияют на девочек-подростков

Длительное времяпровождение в соцсетях отрицательно воздействует на благополучие девочек-подростков. Об этом рассказали научные сотрудники Университета Эссекса и университетского колледжа Лондона.

Никита Готский

В процессе исследования ученые смогли найти гендерную разницу, которая касается времени, проведенного в соцсетях. Эксперты говорят, что негативное влияние отражается на девочках подросткового возраста, а также предшествует уменьшению благополучия в ближайшее время. Представители британских ВУЗов внимательно осмотрели документы национального вопроса, датированного 2009-2015 годами. Отдельно ученые изучили ответы респонденток 10-15 лет, позже полученную информацию они сопоставили в итогами, которые описывают эмоциальные ощущения и уровень счастья у несовершеннолетних.Как оказалось, 13-летние девочки чаще использовали технику для соцсетей, чем мальчики. После нового опыта с теми же добровольцами ученые увидели сокращение их благосостояния. Результаты корреляции не оглашают причин, воздействующих на отрицательные моменты, связанные с пользованием Сетью.