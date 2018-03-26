Хакеры используют Linux для нелегальной добычи криптовалюты

Злоумышленники смогли установить и выполнить операцию по криптовалюте на взломанных серверах ASW Tesla и Jenkins. Теперь они нацелены на серверы под управлением Linux. С их помощью можно наладить добычу криптовалюты. На данный момент мошенникам удалось сгенерировать уже более 74 тысяч долларов в Monero.

Николай Офицеров

Для этого используется вполне законный криптомайнер XMRig с открытым исходным кодом в сочетании с использованием старой уязвимости CVE-2013-2618, которая содержится в подключаемом модуле Network Weathermap Cacti, согласно отчету команды Trend Micro Cyber Safety.Уязвимость близка к проявлению межсайтового скриптинга в файле editor.php и позволяет злоумышленникам вводить произвольный параметр веб-скрипта через map_title параметр.», - заявили представители компании по антивирусной защите