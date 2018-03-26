Хакеры используют Linux для нелегальной добычи криптовалюты

Для этого используется вполне законный криптомайнер XMRig с открытым исходным кодом в сочетании с использованием старой уязвимости CVE-2013-2618, которая содержится в подключаемом модуле Network Weathermap Cacti, согласно отчету команды Trend Micro Cyber Safety.
Уязвимость близка к проявлению межсайтового скриптинга в файле editor.php и позволяет злоумышленникам вводить произвольный параметр веб-скрипта через map_title параметр.
«Возможно, злоумышленники используют не только недостаток безопасности, для которого эксплойт легко доступен, но также причиной может случить задержка патча, которая возникает в организациях, которые используют инструмент с открытым исходным кодом», - заявили представители компании по антивирусной защите
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях