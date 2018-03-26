Украинцы назвали трагедию в Кемерово "местью за Одессу"

Вчерашний пожар в Кемерово может быть местью за события мая 2014 года в Одессе. Об этом предположили украинские блогеры.

Никита Готский

В столице Кузбасса 25 марта произошел пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня». В результате трагедии погибли более шестидесяти человек, другие пострадавшие находятся в больницах, почти 16 посетителей центра пропали без вести. На данную тему рассуждали украинские блогеры в YouTube.Пользователи приводят высказывания некоторых жителей Украины, которые пожар в Кемерово назвали местью за события 2 мая в одесском Доме профсоюзов, когда погибли невинные люди. Блогеры, в свою очередь, заявили, что так думают далеко не все граждане соседней с Россией страны. Они уверяют общественность, что многие украинцы соболезнуют семьям погибших и потерпевших в Кемерово.