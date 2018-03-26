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Блогер Камикадзе Ди обвинил прессу во лжи о пожаре в Кемерово

Сегодня, 13:36
Популярный российский антиправительственный блогер Камикадзе Ди выступил с критикой в сторону прессы и властей России. Первых он обвинил во лжи и утаивании реальных фактов о количестве жертв в ТРЦ «Зимняя вишня». По его словам, делается это, дабы не омрачать «новый срок Путина».

Блогер Камикадзе Ди обвинил прессу во лжи о пожаре в Кемерово

 

В своем ролике он приводит сведения о том, что погибших было намного более полусотни. В качестве доказательств он показывает отрезки из переписок пользователей из различных мессенджеров. Некоторые из них якобы говорят о том, что в морге требуется более 170 мест, а количество мешков для трупов, запрошенное правоохранительными органами, просто не соответствует имеющимся.

Сам блогер обратился к местным жителям Кемерово и заявил, что не понимает, почему они сидят и не предпринимают никаких действий. По его словам, произошедшее нельзя называть трагедией, ведь это «осмысленная халатность», так как торговый центр регулярно проходил всевозможные проверки, но ничего не обнаруживалось. Однако, когда произошло возгорание, не сработала пожарная сигнализация, а аварийные выходы на случай ЧП были и вовсе заблокированы.

Камикадзе Ди призывает своих подписчиков из Кемерово «вдохновится примером Волокаламска» и выходить на улицы, дабы требовать от властей не утаивать правду.
Николай Офицеров
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