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| | В WhatsApp появилась абсолютно новая платежная функция

В WhatsApp появилась абсолютно новая платежная функция

Сегодня, 22:20
Представители одного из наиболее популярных мессенджеров на сегодня WhatsApp заявили о появлении новой платежной функции. С помощью особого QR-кода любой желающий сможет переводить деньги другому абоненту.

В WhatsApp появилась абсолютно новая платежная функция

 

Мессенджер позволит производить платежи, получая необходимую информацию из просканированного QR-кода. Реализован данный функционал пока что лишь в последней бета-версии WhatsApp для Android в апдейте номер 2.18.93 и доступна для загрузки через Google Play.

При активированной опции платежей WhatsApp следует перейти в «Настройки», а затем найти функцию платежей. При прокрутке вниз следует выбрать новый платеж. Там же пользователь сможет найти пункт о сканировании QR-кода.

Пока что данная функция работает только лишь на тех территориях, где была запущена платежная система WhatsApp. Само собой, это далеко не каждый регион земного шара, потому первой услуга была запущена на территории Индии. С ее помощью пользователи могут отправлять деньги людям из списка контактов или даже онлайн-магазинам, и постепенно она будет доступна по всему миру.
Николай Офицеров
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