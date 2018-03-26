Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Власти Подмосковья запустили Telegram-канал для жалоб на «Ядрово» Медики выявили причину возникновения рака Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести» Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью» Владимиру Путину доложили о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» На полигоне «Ядрово» ведутся работы по откачке фильтрата Пугачева, Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова После пожара в ТЦ в Кемерово пропавшими без вести остаются 16 человек Россельхознадзор: Голуби представляют серьезную опасность для человека Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома
| | Лена Миро обвинила наушники-затычки в отсутствии романтических отношений

Лена Миро обвинила наушники-затычки в отсутствии романтических отношений

Сегодня, 10:38
Лена Миро заявила, что проблемы у россиян с романтическими отношениями выплывают из-за того, что те носят наушники-затычки. По ее мнению, среди проблем также и то, что и женщины, и мужчины в том же метро обращают внимание только на экраны своих смартфонов.

Лена Миро обвинила наушники-затычки в отсутствии романтических отношений

 

«У американцев проблемы с отношениями вполне понятно почему. В больших городах эпидемия харасмента, в маленьких же засилье ханжеской морали. Если в офисе хоть немного не так посмотреть, то сразу же схлопочешь обвинение в домогательствах. Захочешь любовника завести в одноэтажной Америке, то незамедлительно заклюют соседи. Каждый первый пассажир метро сидит, уткнувшись в смартфоны. И ладно бы, только глаза были заняты! Уши напрочь заткнуты наушниками так, что вообще ничего не слышно», - жалуется Миро.

Для российского современного общества наушники-затычки Миро назвала главной бедой. Плюсов, по ее мнению, конечно же немало, но и минусы крайне очевидны, но те же женщины напрочь лишают себя возможности знакомств с сильной половиной.

«А кто-то подумал о безопасности? Люди лишаются не только знакомств в метро, в зале или на пробежке. Они, заткнув наглухо уши, бывает, что умирают, не услышав гудка несущегося автомобиля», - заявила блогер.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Секса нет»: Лена Миро высмеяла новые отношения Ольги Бузовой
«Секса нет»: Лена Миро высмеяла новые отношения Ольги Бузовой

Популярная ЖЖ-блогер Лена Миро не осталась в стороне и также прокомментировала новый роман Ольги Бузовой с комедийным артистом Тимуром Батрутдиновым. По словам

«Вечная толстуха»: Лена Миро обвинила Анфису Чехову в шарлатанстве
«Вечная толстуха»: Лена Миро обвинила Анфису Чехову в шарлатанстве

Популярный интернет-блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую и актрису Анфису Чехову, которая сейчас активно в Сети занимается продвижением своего курса

Лена Миро обвинила хейтеров в резком старении Аллы Пугачевой
Лена Миро обвинила хейтеров в резком старении Аллы Пугачевой

Самый правдивый и острый на язык блогер Лена Миро заступилась за Аллу Пугачеву, которую на днях осудили за внешний вид не только её же поклонники, но и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости