Лена Миро обвинила наушники-затычки в отсутствии романтических отношений

Лена Миро заявила, что проблемы у россиян с романтическими отношениями выплывают из-за того, что те носят наушники-затычки. По ее мнению, среди проблем также и то, что и женщины, и мужчины в том же метро обращают внимание только на экраны своих смартфонов.

Николай Офицеров

», - жалуется Миро.Для российского современного общества наушники-затычки Миро назвала главной бедой. Плюсов, по ее мнению, конечно же немало, но и минусы крайне очевидны, но те же женщины напрочь лишают себя возможности знакомств с сильной половиной.», - заявила блогер.