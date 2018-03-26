Лена Миро обвинила наушники-затычки в отсутствии романтических отношений

«У американцев проблемы с отношениями вполне понятно почему. В больших городах эпидемия харасмента, в маленьких же засилье ханжеской морали. Если в офисе хоть немного не так посмотреть, то сразу же схлопочешь обвинение в домогательствах. Захочешь любовника завести в одноэтажной Америке, то незамедлительно заклюют соседи. Каждый первый пассажир метро сидит, уткнувшись в смартфоны. И ладно бы, только глаза были заняты! Уши напрочь заткнуты наушниками так, что вообще ничего не слышно», - жалуется Миро.
Для российского современного общества наушники-затычки Миро назвала главной бедой. Плюсов, по ее мнению, конечно же немало, но и минусы крайне очевидны, но те же женщины напрочь лишают себя возможности знакомств с сильной половиной.
«А кто-то подумал о безопасности? Люди лишаются не только знакомств в метро, в зале или на пробежке. Они, заткнув наглухо уши, бывает, что умирают, не услышав гудка несущегося автомобиля», - заявила блогер.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях