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| | AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж

AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж

Сегодня, 17:17
Администрация AliExpress с 9 по 27 марта устроило для своих покупателей акцию с 80% скидкой на цены многих своих товаров. Также сегодня выступила с напоминанием, что до конца грандиозных распродаж осталось всего два дня.

AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж

 

Руководство AliExpress устроило для своих покупателей акцию распродаж своего товара в честь восьмилетия магазина. Они сделали 80% скидку, которая действует в течение восьми дней. Участники акции должны добавить понравившийся товар к себе в корзинку в период с 19 по 27 марта, а после завершения распродажи по акционным ценам оплатить свой товар. Также администрация интернет-магазина огласила, что 30 марта в течение суток устроит распродажу по сниженным ценам всего товара, который залежался на складах.

Отметим, что какой товар будет продаваться 30 марта, а по каким ценам, держится в секрете. Лишь известно, что посетив магазин AliExpress в этот день, можно будет сделать выгодную покупку.
Пелагея Лебединская
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