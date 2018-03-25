Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook

В британских газетах появилось официальное извинение основателя Facebook Марка Цукерберга в связи с масштабным сливом данных пользователей социальной сети фирме Cambridge Analytica.

В заявлении Цукерберг приносит извинения пользователям и обещает сделать все, чтобы обезопасить их данные. Основатель заявил, что компания сделает Facebook лучше. «Мы ответственны за защиту вашей информации. Если у нас не получается это сделать, мы не заслуживаем доверия», – написал в заявлении Цукерберг.Скандал с компанией Cambridge Analitica начался после того, как сотрудники организации заполучили данные миллионов пользователей Facebook с помощью теста психологического портрета. Два года назад руководством Facebook потребовали удалить приложение по созданию психологических портретов. Однако компания Cambridge Analytica проигнорировала их требования. Марк Цукерберг признал вину Facebook в утечке данных пользователей.За неделю прибыль компании Facebook упала на 58 млрд долларов. Страницы своих компаний в социальной сети удалил бизнесмен Илон Маск. От рекламы в Facebook отказались Mozilla и немецкий банк Commerzbank. Инвесторы подали иск и требуют компенсации от руководства соцсети.