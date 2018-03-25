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| | В Сети набирает популярность флешмоб в честь ягодиц Ким Кардашьян

В Сети набирает популярность флешмоб в честь ягодиц Ким Кардашьян

Сегодня, 11:44
В социальный сетях запустили необычный флешмоб, который был посвящен ягодицам знаменитой светской львицы Ким Кардашьян. Пользователи со всего мира делятся в Сети повседневными предметами, которые напоминают легендарную попу.

В Сети набирает популярность флешмоб в честь ягодиц Ким Кардашьян

 

По словам интернет-пользователей, знаменитые ягодицы Ким Кардашьян можно увидеть абсолютно в простых на первый взгляд вещах. Таким образом, в Сети появились необычные снимки груш, деревьев, картофеля, грибов, арбуза и прочих овощей и предметов, которые напоминают соблазнительные формы светской львицы.

В Сети набирает популярность флешмоб в честь ягодиц Ким Кардашьян

 

В Сети набирает популярность флешмоб в честь ягодиц Ким Кардашьян

 

Сама 37-летний Ким пока никак не прокомментировала веселый флешмоб. Напомним, что знаменитость неоднократно говорила, что её больших ягодиц никогда не касался скальпель хирурга.
Светлана Славянская
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