В Сети набирает популярность флешмоб в честь ягодиц Ким Кардашьян

По словам интернет-пользователей, знаменитые ягодицы Ким Кардашьян можно увидеть абсолютно в простых на первый взгляд вещах. Таким образом, в Сети появились необычные снимки груш, деревьев, картофеля, грибов, арбуза и прочих овощей и предметов, которые напоминают соблазнительные формы светской львицы.
Сама 37-летний Ким пока никак не прокомментировала веселый флешмоб. Напомним, что знаменитость неоднократно говорила, что её больших ягодиц никогда не касался скальпель хирурга.
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