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| | Тим Кук требует ужесточить правила конфиденциальности в Сети из-за утечек в Facebook

Тим Кук требует ужесточить правила конфиденциальности в Сети из-за утечек в Facebook

Сегодня, 18:56
Исполнительный директор корпорации Apple Тим Кук выступил на форуме в столице Китая Пекине с требованием ужесточить правила конфиденциальности в Сети. По словам менеджера, необходимо разработать комплекс мер, дабы предотвратить похищение личных данных юзеров.

Тим Кук требует ужесточить правила конфиденциальности в Сети из-за утечек в Facebook

 

Сейчас действительность такова, что любой желающий человек, который обладает достаточным опытом и техническими познаниями, способен добыть любую информацию о том или ином пользователе. Можно узнать предпочтения людей, какими сведениями они интересовались несколько лет назад, с кем контактировали и прочие личные данные. По мнению Тима Кука, это является грубым нарушением, поскольку у юзеров фактически крадут интимную жизнь, делая ее публичной.

Разговоры об ужесточении правил относительно конфиденциальной информации появились после утечек в Facebook. Английская организация Cambridge Analytica изучила данные 50 млн пользователей и разработала алгоритм, анализирующий политические предпочтения людей.
Домбровский Сергей
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