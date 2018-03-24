Тим Кук требует ужесточить правила конфиденциальности в Сети из-за утечек в Facebook

Исполнительный директор корпорации Apple Тим Кук выступил на форуме в столице Китая Пекине с требованием ужесточить правила конфиденциальности в Сети. По словам менеджера, необходимо разработать комплекс мер, дабы предотвратить похищение личных данных юзеров.

Домбровский Сергей

Сейчас действительность такова, что любой желающий человек, который обладает достаточным опытом и техническими познаниями, способен добыть любую информацию о том или ином пользователе. Можно узнать предпочтения людей, какими сведениями они интересовались несколько лет назад, с кем контактировали и прочие личные данные. По мнению Тима Кука, это является грубым нарушением, поскольку у юзеров фактически крадут интимную жизнь, делая ее публичной.Разговоры об ужесточении правил относительно конфиденциальной информации появились после утечек в Facebook. Английская организация Cambridge Analytica изучила данные 50 млн пользователей и разработала алгоритм, анализирующий политические предпочтения людей.