Google потратит $300 млн на поддержку издателей

Корпорация Google считает необходимым поддержать крупных издателей финансовыми инструментами. Фирма потратит 300 миллионов долларов, чтобы возместить потери редакциям бумажных носителей, которым она нанесла вред.

Сергей Денисов

Мотивацию такого решения озвучил в своем интервью главный финансист компании Филипп Шиндлер, который заявил, что вместе с издателями на дно рискуют уйти все поисковики и агрегаторы новостей, которые подпитываются качественной аналитикой и честными новостями от редакций бумажных носителей информации.Работа в традиционных СМИ требует вдумчивости и неспешности. Этим она отличается от гонки журналистов новостных порталов, которые размещают новости «с колес», часто не затрудняясь перепроверить информацию.Поэтому поддержка именно издателей является сегодня как никогда актуальной. Шиндлер сравнил ситуацию с государственной поддержкой оперных и балетных театральных трупп, без которой эти древние искусства давно бы стали историей.