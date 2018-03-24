Google потратит $300 млн на поддержку издателей

Мотивацию такого решения озвучил в своем интервью главный финансист компании Филипп Шиндлер, который заявил, что вместе с издателями на дно рискуют уйти все поисковики и агрегаторы новостей, которые подпитываются качественной аналитикой и честными новостями от редакций бумажных носителей информации.
Работа в традиционных СМИ требует вдумчивости и неспешности. Этим она отличается от гонки журналистов новостных порталов, которые размещают новости «с колес», часто не затрудняясь перепроверить информацию.
Поэтому поддержка именно издателей является сегодня как никогда актуальной. Шиндлер сравнил ситуацию с государственной поддержкой оперных и балетных театральных трупп, без которой эти древние искусства давно бы стали историей.
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