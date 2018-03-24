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| | Google потратит $300 млн на поддержку издателей

Google потратит $300 млн на поддержку издателей

Сегодня, 18:41
Корпорация Google считает необходимым поддержать крупных издателей финансовыми инструментами. Фирма потратит 300 миллионов долларов, чтобы возместить потери редакциям бумажных носителей, которым она нанесла вред.

Google потратит $300 млн на поддержку издателей

 

Мотивацию такого решения озвучил в своем интервью главный финансист компании Филипп Шиндлер, который заявил, что вместе с издателями на дно рискуют уйти все поисковики и агрегаторы новостей, которые подпитываются качественной аналитикой и честными новостями от редакций бумажных носителей информации.

Работа в традиционных СМИ требует вдумчивости и неспешности. Этим она отличается от гонки журналистов новостных порталов, которые размещают новости «с колес», часто не затрудняясь перепроверить информацию.

Поэтому поддержка именно издателей является сегодня как никогда актуальной. Шиндлер сравнил ситуацию с государственной поддержкой оперных и балетных театральных трупп, без которой эти древние искусства давно бы стали историей.
Сергей Денисов
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