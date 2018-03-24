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| | В мессенджере Telegram появились обновления

В мессенджере Telegram появились обновления

Сегодня, 18:33
Создатели и разработчики популярного мессенджера Telegram запустили новые обновления для iOS и Android. Благодаря нововведениям пользователям откроется несколько возможностей: поиск стикеров, а также отправление фотографий не одной, а несколькими штуками.

В мессенджере Telegram появились обновления

 

Поклонники стикеров смогут в полную насладиться возможностью поиска в сервисе. Данное обновление будет само подбирать стикеры из уже установленных. В поисковой панели можно посмотреть как новые, так и старые наборы, это возможно по ключевому слову. После того, как пользователь определился, появится кнопка «+», с помощью которой можно отправить несколько видео или фотографий.

Отметим, что пользователи, устройства которых работают на iOS, получат полный спектр возможностей, которыми пользуются пользователи Android. Пользователям станет возможны такие функции: в групповых чатах есть личные сообщения, авторизация с помощью аккаунта в Telegram на других сайтах, а также ночной режим. Стоит заметить, что некоторое время назад сервис смог похвастаться тем, что у него уже 200 млн пользователей.
Анна Котова
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