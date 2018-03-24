В мессенджере Telegram появились обновления

Создатели и разработчики популярного мессенджера Telegram запустили новые обновления для iOS и Android. Благодаря нововведениям пользователям откроется несколько возможностей: поиск стикеров, а также отправление фотографий не одной, а несколькими штуками.

Анна Котова

Поклонники стикеров смогут в полную насладиться возможностью поиска в сервисе. Данное обновление будет само подбирать стикеры из уже установленных. В поисковой панели можно посмотреть как новые, так и старые наборы, это возможно по ключевому слову. После того, как пользователь определился, появится кнопка «+», с помощью которой можно отправить несколько видео или фотографий.Отметим, что пользователи, устройства которых работают на iOS, получат полный спектр возможностей, которыми пользуются пользователи Android. Пользователям станет возможны такие функции: в групповых чатах есть личные сообщения, авторизация с помощью аккаунта в Telegram на других сайтах, а также ночной режим. Стоит заметить, что некоторое время назад сервис смог похвастаться тем, что у него уже 200 млн пользователей.