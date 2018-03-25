Толстый кот, оригинально остановивший драку, стал звездой интернета

Неожиданно за несколько сантиметров до потенциальных драчунов толстяк заваливается на бок и притворяется мертвым, а потом вдруг открывает глаза и переворачивается на спину. Белые собратья просто ошалели от происходящего и даже забыли, что собрались выяснять отношения.
Пользователи заявили, что кот добился своего – драки не случилось. А попутно он умудрился стать интернет-звездой. Ролик распространился по всем соцсетям, где он набрал множество лайков.
Некоторые, однако, усомнились в миротворческих намерениях кота. Они посчитали, что кот не притворялся, а просто упал из-за того, что слишком жирный. Пользователь пишет, что это распространенная проблема, особенно у американских домашних любимцев. Вместе с тем, в ролике не указано ни имя кота, ни страна, ни город, где происходят события.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях