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| | Толстый кот, оригинально остановивший драку, стал звездой интернета

Толстый кот, оригинально остановивший драку, стал звездой интернета

Сегодня, 04:30
Интернет-общественность восторгается упитанным котом, который смог оригинально прекратить драку своих сородичей. Кадры ролика демонстрируют, как два белых с серыми пятнами домашних любимца буквально застыли в противостоянии и угрожающе шипят на противника. И тут темно-серый питомец направился к ним с очевидным намерением – помешать кровопролитию.

Толстый кот, оригинально остановивший драку, стал звездой интернета

 

Неожиданно за несколько сантиметров до потенциальных драчунов толстяк заваливается на бок и притворяется мертвым, а потом вдруг открывает глаза и переворачивается на спину. Белые собратья просто ошалели от происходящего и даже забыли, что собрались выяснять отношения.

Толстый кот, оригинально остановивший драку, стал звездой интернета

 

Пользователи заявили, что кот добился своего – драки не случилось. А попутно он умудрился стать интернет-звездой. Ролик распространился по всем соцсетям, где он набрал множество лайков.

Некоторые, однако, усомнились в миротворческих намерениях кота. Они посчитали, что кот не притворялся, а просто упал из-за того, что слишком жирный. Пользователь пишет, что это распространенная проблема, особенно у американских домашних любимцев. Вместе с тем, в ролике не указано ни имя кота, ни страна, ни город, где происходят события.
Дарья Светозарова
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