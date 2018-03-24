Марьяна Ро после конфликта с Комковым пытается сохранить подписчиков

Известная блогерша Марьяна Ро всеми способами пытается сохранить своих многочисленных подписчиков в Instagram, часть из которых отвернулась от неё после конфликта, который разгорелся между ней и Даниилом Комковым.

Александр Вест

Многие подписчики ютубера Марьяны Ро после конфликта с Комковым посчитали её поведение непозволительным, заявляя об этом в многочисленных комментариях под её записями в социальных сетях. Из-за того, что зачастую Марьяна попросту игнорирует подобные послания своих поклонников, многие из них решили прекратить поддерживать её и отписались от обновлений. Почувствовав, что популярность находится под угрозой, Марьяна Ро тут же придумала лёгкий способ восстановить количество своих подписчиков в сети Istagram, объявив о специальном конкурсе.В официальном Instagram-аккаунте блогерши появился видеоролик, в котором она пообещала отдать 111 тысяч рублей одному из пользователей, которые подпишутся на её аккаунт, а также ряд аккаунтов, которые она указала в описании. Множество пользователей посчитали такой способ поднятия своей популярности низким, высказав своё недовольство в комментариях.