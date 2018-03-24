Эксперты назвали недостатки обновления Google AdWords

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Компания Google опубликовал на сайте Справочного центра AdWords гид по новому интерфейсу сервиса. Все материалы были сгруппированы в четыре раздела.
Компания Google запускает масштабный редизайн AdWords. В пресс-службе рассказали, что изменения сделают сервис более современным, простым и удобным для
Стало известно, что Google AdWords теперь имеет автоматические ссылки, появившиеся под самими текстами объявлений.