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| | Эксперты назвали недостатки обновления Google AdWords

Эксперты назвали недостатки обновления Google AdWords

Сегодня, 12:07
Эксперты назвали недостатки обновления сервиса контекстной рекламы GoogleAdWords. В полной версии оно будет внедрено и доступно всем в первой половине 2018 года, однако специалисты предупреждают, что оно может многих разочаровать.

Эксперты назвали недостатки обновления Google AdWords

 

Эксперты отмечают, что у такого Google AdWords есть некоторые свои плюсы. Например, интересно происходит загрузка страницы программы – на неё приятнее смотреть. На приборной панели лучше заметно последние изменения в производительности, чтобы была возможность не отставать от конкурентов. Имеются и некоторые полезные функции, вроде Audience manager, как сообщает VladTime.

Однако недостатков больше. Например, при работе с группами рекламных объявлений ненужные не убираются, просто засоряя обзор и заставляя тратить больше времени на просмотр. Ещё один недостаток – в новой версии Google AdWords ключевые слова не сортируются по откликаемости или просмотрам. Эксперты отмечают, что интерфейс сервиса контекстной рекламы будет даже не способствовать, а препятствовать оптимизации. С новым GoogleAdWords можно будет работать, но пользователю придётся очень долго подстраиваться из-за ряда неудобств.

Ирина Летинская
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