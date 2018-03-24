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| | Viber не станет выполнять требования ФСБ по расшифровке переписки

Viber не станет выполнять требования ФСБ по расшифровке переписки

Сегодня, 11:24
Операционный управляющий компании Viber Media S.a.r.I. Майкл Шмилов проинформировал, что компания готова работать с властями разных стран, но расшифровки переписок предоставлять не собирается.

Viber не станет выполнять требования ФСБ по расшифровке переписки

 

Организация не собирается выполнять требования ФСБ, невыполнение которых уже послужило угрозой блокировки Telegram. Майкл Шмилов заявил, что компания работает с правоохранителями некоторых стран, так как данные мессенджера помогают стражам порядка отследить и арестовать различных преступников. Однако дать ключи от дешифровки переписок не возможно, так как на серверах компании их нет. Также Шмилов сказал, что в России за все время существования программы служители закона всего несколько раз обращались за помощью к компании, так как для предоставления информации о пользователе необходимо предоставить специальный ордер.

Майкл Шмилов добавил, что компания не собирается делать вещи, которые противоречат политике самой компании. Дело в том, что на первом месте стоит конфиденциальность информации о пользователях, и сервис не собирается это нарушать, теряя доверие клиентов.
Анна Котова
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