Viber не станет выполнять требования ФСБ по расшифровке переписки

Операционный управляющий компании Viber Media S.a.r.I. Майкл Шмилов проинформировал, что компания готова работать с властями разных стран, но расшифровки переписок предоставлять не собирается.

Анна Котова

Организация не собирается выполнять требования ФСБ, невыполнение которых уже послужило угрозой блокировки Telegram. Майкл Шмилов заявил, что компания работает с правоохранителями некоторых стран, так как данные мессенджера помогают стражам порядка отследить и арестовать различных преступников. Однако дать ключи от дешифровки переписок не возможно, так как на серверах компании их нет. Также Шмилов сказал, что в России за все время существования программы служители закона всего несколько раз обращались за помощью к компании, так как для предоставления информации о пользователе необходимо предоставить специальный ордер.Майкл Шмилов добавил, что компания не собирается делать вещи, которые противоречат политике самой компании. Дело в том, что на первом месте стоит конфиденциальность информации о пользователях, и сервис не собирается это нарушать, теряя доверие клиентов.