Google выпустила уникальные картинки для Pixel 2 и Pixel 2 XL

Компания Google решила порадовать обладателей своих смартфонов любопытным подарком – картинки, которые вскоре обещают стать новым трендом.

Сегодня компания Google презентовала 5 созданных уникальным образом изображений. Обладатели смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL могут скачать авторскую галерею дизайнеров Уэйда Джеффри и Лета Соберяйски под названием «Come and Play». Создатели картинок рассказали, что это был интересный опыт работы в таком стиле.Компания Google решила не идти принятым путем и не создавать интересные минималистические изображения с помощью компьютерного дизайна. Для создания картинок использовали разукрашенные в ручную объемные формы из пенопласта, которые сфотографировали на ярком фоне. Таким образом дизайнеры создали 9 необычных картинок в высоком разрешении.