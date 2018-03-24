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| | Google выпустила уникальные картинки для Pixel 2 и Pixel 2 XL

Google выпустила уникальные картинки для Pixel 2 и Pixel 2 XL

Сегодня, 10:36
Компания Google решила порадовать обладателей своих смартфонов любопытным подарком – картинки, которые вскоре обещают стать новым трендом.

 

Сегодня компания Google презентовала 5 созданных уникальным образом изображений. Обладатели смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL могут скачать авторскую галерею дизайнеров Уэйда Джеффри и Лета Соберяйски под названием «Come and Play». Создатели картинок рассказали, что это был интересный опыт работы в таком стиле.

Компания Google решила не идти принятым путем и не создавать интересные минималистические изображения с помощью компьютерного дизайна. Для создания картинок использовали разукрашенные в ручную объемные формы из пенопласта, которые сфотографировали на ярком фоне. Таким образом дизайнеры создали 9 необычных картинок в высоком разрешении.
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