«Доктор Веб» выявил новый вирус в комментариях на YouTube

Антивирусная программа «Доктор Веб» засекла новый вирус, который злоумышленники распространяют в комментариях на видеохостинге YouTube. Технические специалисты призывают пользователей к осторожности.

Домбровский Сергей

Опасности подвергаются компьютеры, функционирующие на баз ОС Windows. Вредоносная программа собирает конфиденциальную информацию о юзерах и передает на сервера кибермошенников. Вирус делает копию экрана и получает доступ к документам «Рабочего стола». Злоумышленники завладевают текстовыми и графическими файлами. Приложение называется Trojan.PWS.Stealer.23012. Технические специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам в комментариях на YouTube, так как они заражают ПК.Мошенники привлекают внимание пользователей заманчивыми предложениями относительно прохождения интересных игр. Затем юзеры попадают в ловушку и их отправляют на «Яндекс.Диск», где расположен «троянский конь». Trojan.PWS.Stealer.23012 хранится на жестком диске С в папке PG148892HQ8. Он автоматически становится архивом с расширением zip. Конфиденциальная информация пользователей передается хакерам.