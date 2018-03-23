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| | «Эксперимент» Роскомнадзора: В России готовятся заблокировать IP-адреса Amazon

«Эксперимент» Роскомнадзора: В России готовятся заблокировать IP-адреса Amazon

Сегодня, 22:42
Стало известно о намерении Роскомнадзор добиться блокировки Amazon на территории России. Это делается, чтобы окончательно ограничить доступ интернет-рации Zello.

«Эксперимент» Роскомнадзора: В России готовятся заблокировать IP-адреса Amazon

 

Появились данные о том, что Роскомнадзор собирается заблокировать свыше 15 млн IP-адресов Amazon, для того чтобы ограничить работу месседжера Zello на территории РФ. В копии письма от Федеральной службы по надзору говорится, что в их планах заблокировать 36 подсетей, как-либо связанных с Zello. Весь этот процесс именуется в письме «экспериментом».

Ранее интернет-рацию Zello, через которое пользователи отправляли друг другу голосовые сообщения, использовали протестующие против сборов «Платон». За то, что месседжер не предоставил реестр организаторов акции протеста, Zello заблокировали с апреля 2017 года. Zello, зная о ситуации, дает пользователям советы того, как обойти блокировку с использованием VPN.

В 2014 году Zello заблокировали в Венесуэле в то время, когда там проходил ряд студенческих протестов, и уже тогда появились способы обхода блокировки.
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