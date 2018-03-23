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| | Из-за призыва Илона Маска SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook

Из-за призыва Илона Маска SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook

Сегодня, 20:50
Изобретатель и предприниматель Илон Маск поддержал движение по удалению профилей в Facebook – удалены страницы SpaceX и Tesla. Движение началось после утечки данных 50 млн пользователей данной социальной сети.

Из-за призыва Илона Маска SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook

 

Стало известно, что благодаря призыву предпринимателя и инженера Илона Маска, компаниям SpaceX и Tesla пришлось удалить свои аккаунты в Facebook. По словам Маска, он забыл, что профили компаний, в которых он является основателем, есть в данной социальной сети.

Решение об удалении аккаунтов из Facebook пришло к Маску после общения пользователями Twitter, которые убеждали его в необходимости присоединения к движению протеста против политики конфиденциальности информации пользователей в Facebook. Ранее было известно об утечке данных более 50 млн пользователей сети с целью выяснения их политических предпочтений и создании политической рекламы. Данная реклама должна была повлиять на решение людей на выборах президента США.
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