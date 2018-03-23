Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | «ВКонтакте» теперь работает официальный магазин одежды и сувениров

«ВКонтакте» теперь работает официальный магазин одежды и сувениров

Сегодня, 20:12
Социальная сеть «ВКонтакте» теперь имеет свой официальный магазин одежды и сувениров с логотипом собственной торговой марки.

«ВКонтакте» теперь работает официальный магазин одежды и сувениров

 

Теперь пользователи популярной социальной сети «ВКонтакте» могут не только получить подарок с логотипом сети, но и приобрести самим товар. Открылся магазин, который работает в виде приложения VK Shop. Там любой желающий сможет подобрать себе покупку по душе.

На каждом изделии будет изображена собачка Спотти, как символ социальной сети. Ассортимент товаров состоит из кофт-толстовок, футболок и пледов. В скором будущем пополнится количество товаров, и также будут использоваться новые символы и смайлы. Купить продукты можно за наличные или оплатить покупку картой. Доставка действует по всей территории Российской Федерации.
Дарья Дмитриева
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