Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram

Никифоров выступает за создание одинакового подхода к разным сервисам в Сети. Только таким образом можно избежать недоразумений. 20 марта суд не удовлетворил требование управленцев Telegram к ФСБ и обязал мессенджер предоставить необходимую работникам спецслужб информацию. Если в течение 15 дней решение государственного учреждения не исполнится, то Роскомнадзор заблокирует виртуальный ресурс.
В Telegram не собираются предоставлять конфиденциальные сведения пользователей ни под какими предлогами. Владельцы сервиса говорят, что они не из пугливых и готовы идти до конца. По мнению Никифорова, такие же требования необходимо предъявлять к Facebook и WhatsApp. Иначе можно долго рассуждать о предвзятом отношении к Telegram.