Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram

Руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров просит во время борьбы с террористами использовать единые критерии по отношению к виртуальным ресурсам. Сейчас у него возникает больше вопросов к социальной сети Facebook и мессенджеру WhatsApp, чем к Telegram.

Домбровский Сергей

Никифоров выступает за создание одинакового подхода к разным сервисам в Сети. Только таким образом можно избежать недоразумений. 20 марта суд не удовлетворил требование управленцев Telegram к ФСБ и обязал мессенджер предоставить необходимую работникам спецслужб информацию. Если в течение 15 дней решение государственного учреждения не исполнится, то Роскомнадзор заблокирует виртуальный ресурс.В Telegram не собираются предоставлять конфиденциальные сведения пользователей ни под какими предлогами. Владельцы сервиса говорят, что они не из пугливых и готовы идти до конца. По мнению Никифорова, такие же требования необходимо предъявлять к Facebook и WhatsApp. Иначе можно долго рассуждать о предвзятом отношении к Telegram.