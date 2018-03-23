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| | Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram

Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram

Сегодня, 16:46
Руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров просит во время борьбы с террористами использовать единые критерии по отношению к виртуальным ресурсам. Сейчас у него возникает больше вопросов к социальной сети Facebook и мессенджеру WhatsApp, чем к Telegram.

Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram

 

Никифоров выступает за создание одинакового подхода к разным сервисам в Сети. Только таким образом можно избежать недоразумений. 20 марта суд не удовлетворил требование управленцев Telegram к ФСБ и обязал мессенджер предоставить необходимую работникам спецслужб информацию. Если в течение 15 дней решение государственного учреждения не исполнится, то Роскомнадзор заблокирует виртуальный ресурс.

В Telegram не собираются предоставлять конфиденциальные сведения пользователей ни под какими предлогами. Владельцы сервиса говорят, что они не из пугливых и готовы идти до конца. По мнению Никифорова, такие же требования необходимо предъявлять к Facebook и WhatsApp. Иначе можно долго рассуждать о предвзятом отношении к Telegram.
Домбровский Сергей
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