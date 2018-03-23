Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Аудитория Telegram за один месяц превысила 200 млн человек

Аудитория Telegram за один месяц превысила 200 млн человек

Сегодня, 11:20
Количество пользователей месседжера Telegram за последние 30 дней превысила 200 миллионов пользователей. Информацию о своих достижениях озвучили создатели сервиса в своем блоге.

Аудитория Telegram за один месяц превысила 200 млн человек

 

Модераторы искренне радуются успеху. Свои эмоции они объясняют тем, что Telegram никогда не прибегал к инструментам массовой рекламы. Все происходило через цепную реакцию: одни пользователи приглашали других, другие - третьих и так далее. Этот эффект «кругов на воде» позволил за столь короткое время собрать аудиторию в 200 миллионов человек.

Создатель месседжера Павел Дуров недавно отказал всем российским спецслужбам предоставлять какую-либо информацию о пользователях. Это, в свою очередь повысило доверие клиентов и обеспечило приток новых клиентов.
Сергей Денисов
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