ФАС возбудила дело из-за резкого повышения цен на домены .ru и .РФ

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подозревают «Коордиционный центр национального домена» (ТЦ) и «Технический центр Интернет» (ТЦИ) в нарушении законодательства и умышленном повышении стоимости для имен второго уровня с расширениями .ru и .РФ.

Домбровский Сергей

Стоимость регистрации данных доменов возросла практически в два раза. Руководители ФАС собираются проверить ТЦ и ТЦИ. Компании не против предоставить все необходимые документы, но комментировать сложившуюся ситуацию отказываются. По словам представителей ТЦ, организация покажет финансовые отчеты и докажет необходимость повышения цен на регистрацию доменных имен, поэтому упреки в недобросовестности являются необоснованными.Сотрудники ФАС полагают, что речь идет о нарушении прав на конкуренцию в Сети. Двукратное повышение цен отрицательно сказывается на всех участниках виртуального рынка и несет одни недостатки.