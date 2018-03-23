Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва» Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто Максакова поведала об угрозах и назвала имя убийцы Вороненкова В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет Ученые: Совместная уборка является залогом качества секса В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса
| | ФАС возбудила дело из-за резкого повышения цен на домены .ru и .РФ

ФАС возбудила дело из-за резкого повышения цен на домены .ru и .РФ

Сегодня, 11:23
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подозревают «Коордиционный центр национального домена» (ТЦ) и «Технический центр Интернет» (ТЦИ) в нарушении законодательства и умышленном повышении стоимости для имен второго уровня с расширениями .ru и .РФ.

ФАС возбудила дело из-за резкого повышения цен на домены .ru и .РФ

 

Стоимость регистрации данных доменов возросла практически в два раза. Руководители ФАС собираются проверить ТЦ и ТЦИ. Компании не против предоставить все необходимые документы, но комментировать сложившуюся ситуацию отказываются. По словам представителей ТЦ, организация покажет финансовые отчеты и докажет необходимость повышения цен на регистрацию доменных имен, поэтому упреки в недобросовестности являются необоснованными.

Сотрудники ФАС полагают, что речь идет о нарушении прав на конкуренцию в Сети. Двукратное повышение цен отрицательно сказывается на всех участниках виртуального рынка и несет одни недостатки.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Сайты с матерными названиями приравняют к детскому порно в рунете
Сайты с матерными названиями приравняют к детскому порно в рунете

Координационный центр национального домена сети интернет готовит изменения в правила регистрации доменных имен в российском сегменте интернета. В скором

В Рунете планируют поднять цены на регистрацию доменов в 2016 году
В Рунете планируют поднять цены на регистрацию доменов в 2016 году

В России уже в следующем году могут подорожать доменные имена. Речь идет в первую очередь о доменах верхнего уровня - .РФ и .RU, которыми заведует

В Беларуси стартовала программа по регистрации доменных имен «.бел»
В Беларуси стартовала программа по регистрации доменных имен «.бел»

В Беларуси стартовала программа по регистрации доменных имен «.бел». Сообщается, что в первую очередь подобную символьную идентификацию в белорусской

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости