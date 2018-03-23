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| | Instagram изменил способ показа постов в новостной ленте

Instagram изменил способ показа постов в новостной ленте

Сегодня, 11:14
Посты в новостной ленте Instagram теперь будут отображаться по-другому. Социальная сеть создала кнопку «Новые посты», позволяющую пользователю в любой момент обновлять ленту новостей.

Instagram изменил способ показа постов в новостной ленте

 

Нажав на кнопку «Новые посты» пользователь сможет видеть последнюю опубликованную информацию вверху ленты. Раньше при просмотре ленты новостей автоматическое обновление публикаций возвращало пользователя наверх. Кроме этого, специалисты выполнили еще одну просьбу пользователей: свежие посты, опубликованные недавно, будут высвечиваться в самом верху. Благодаря этому нововведению актуальная и важная информация всегда будет перед глазами.

Ранее сообщалось, что Instagram приостановили объединение с сервисом Giphy, позволяющим использовать GIF-изображения для оформления фото и видео в «историях». Причиной дезинтеграцией стали «гифки» с расистской пропагандой.
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