Google оставил работников секс-индустрии без порно

Волна недовольства работников секс-индустрии прокатилась по всему миру. Их порно-файлы исчезли с Google-диска.

Удалением взрослых видео-роликов с облачного хранилища особенно возмущены вебкам-модели, зарабатывающие своими эротическими фото и видеороликами. Действия Google значительно могут сказаться на репутации интернет-моделей. Клиенты, оплатившие заказы, не смогли получить доступ к своим файлам. Работники секс-индустрии советуют своим коллегам перейти на другие серверы для хранения своих данных.В Google подтвердили свои действия и напомнили пользователям о пользовательском соглашении, согласно которому строго запрещается хранить на диске данные порнографического характера. По словам представителей компании, запрещенные фото и видео теперь будут блокироваться автоматически. Вебкам-модели недовольны таким решением компании и считают, что Google не имеет право лезть в их личную жизнь.