Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Google оставил работников секс-индустрии без порно

Google оставил работников секс-индустрии без порно

Сегодня, 10:37
Волна недовольства работников секс-индустрии прокатилась по всему миру. Их порно-файлы исчезли с Google-диска.

Google оставил работников секс-индустрии без порно

 

Удалением взрослых видео-роликов с облачного хранилища особенно возмущены вебкам-модели, зарабатывающие своими эротическими фото и видеороликами. Действия Google значительно могут сказаться на репутации интернет-моделей. Клиенты, оплатившие заказы, не смогли получить доступ к своим файлам. Работники секс-индустрии советуют своим коллегам перейти на другие серверы для хранения своих данных.

В Google подтвердили свои действия и напомнили пользователям о пользовательском соглашении, согласно которому строго запрещается хранить на диске данные порнографического характера. По словам представителей компании, запрещенные фото и видео теперь будут блокироваться автоматически. Вебкам-модели недовольны таким решением компании и считают, что Google не имеет право лезть в их личную жизнь.
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