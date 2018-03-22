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| | Эксперт: Во всех версиях Windows до 8.1 есть «дыра» для кражи файлов

Эксперт: Во всех версиях Windows до 8.1 есть «дыра» для кражи файлов

Сегодня, 17:51
Эксперт по кибербезопасности из Бельгии Набиль Ахмед объявил, что с помощью инструмента Remote Assistance можно вывести на удаленный сервер все файлы с любого компьютера с Windows от версии XP до 8.1. Уязвимость приложения позволяет это сделать без особых усилий.

Эксперт: Во всех версиях Windows до 8.1 есть «дыра» для кражи файлов

 

Набиль Ахмед выявил новую «дыру» в безопасности Windows. Уязвимость «обитает» в инструменте удаленной техподдержки Remote Assistance, который есть во всех операционных системах Microsof от версии XP до 8.1. С помощью этого инструмента злоумышленники могут вывести все файлы жертвы на удаленный сервер. При отправке запроса через данное приложение, инструмент генерирует файл Invitation.msrcincident, который пользователь должен отправить специалисту. «Помощник» или злоумышленник с этим элементом в два клика получает доступ к гаджету пользователя.

Так хакеры могут получить все резервные копии материалов, логины, пароли и прочие файлы.
Виктория Озерова
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