Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram

Instagram– сеть, которую часто используют, чтобы что-то
прорекламировать. Эксперты назвали 7 способов, как достичь успеха в этом деле.
В первую очередь, необходимо использовать только
высококачественные изображения. Приветствуются яркие цвета и смелая графика. Второй
способ – использовать универсальные объявления Instagram для настройки
контента на определённую группу лиц. Третье – рекомендуется привлекать к
рекламе знаменитостей, от певцов и актёров до блогеров, как сообщает VladTime.
Четвёртый пункт – необходимо продемонстрировать товар или
услугу наглядно. Люди часто боятся покупать что-то в Сети, потому чтобы их
успокоить, следует добавить видеоролик с показом рекламируемого со всех сторон.
Пятый пункт – показывать фото с теми, кто уже приобрёл то, для чего была
страница в Instagram.
Кроме того, отзывы к рекламируемому обязательно должны быть честными. Даже если
есть недостатки, не рекомендуется удалять такие комментарии, потому что
интернет-пользователи быстро замечают фальшивую похвалу. Наконец, очень важны
эксперименты с рекламой и придание ей забавности– Instagram всё-таки сеть для
развлечения, потому больше люди обратят внимание на то, что их может
повеселить.
Ирина Летинская