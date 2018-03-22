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| | Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram

Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram

Сегодня, 17:07
Instagram– сеть, которую часто используют, чтобы что-то прорекламировать. Эксперты назвали 7 способов, как достичь успеха в этом деле.

Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram

 

В первую очередь, необходимо использовать только высококачественные изображения. Приветствуются яркие цвета и смелая графика. Второй способ – использовать универсальные объявления Instagram для настройки контента на определённую группу лиц. Третье – рекомендуется привлекать к рекламе знаменитостей, от певцов и актёров до блогеров, как сообщает VladTime.

Четвёртый пункт – необходимо продемонстрировать товар или услугу наглядно. Люди часто боятся покупать что-то в Сети, потому чтобы их успокоить, следует добавить видеоролик с показом рекламируемого со всех сторон. Пятый пункт – показывать фото с теми, кто уже приобрёл то, для чего была страница в Instagram. Кроме того, отзывы к рекламируемому обязательно должны быть честными. Даже если есть недостатки, не рекомендуется удалять такие комментарии, потому что интернет-пользователи быстро замечают фальшивую похвалу. Наконец, очень важны эксперименты с рекламой и придание ей забавности– Instagram всё-таки сеть для развлечения, потому больше люди обратят внимание на то, что их может повеселить.

Ирина Летинская
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