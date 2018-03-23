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| | Игра Artifact получит русскую озвучку

Игра Artifact получит русскую озвучку

Сегодня, 01:30
Ожидаемая многими миллионами фанатов компании Valve игра Artifact в момент официального выхода будет распространяться с полноценной озвучкой на русском языке. Российские поклонники Dota 2 вне себя от радости.

Игра Artifact получит русскую озвучку

 

Новая коллекционная карточная игра под названием Artifact, созданная по мотивам компьютерной игры жанра Moba Dota 2, обзавелась собственной страницей в сервисе цифровой дистрибуции Steam. На странице игры представители Valve указали, что помимо официальных субтитров в игре также будет присутствовать и озвучка на трёх языках: русском, китайском, а также английском. Разработкой игры Artifact занимается игровой дизайнер Ричард Гарфилд, прославившийся благодаря работе над коллекционной карточной игрой Magic: The Gathering, получившей огромный успех.

Выйти Artifact должна уже в конце нынешнего года, а анонсирована она была ещё в 2017 году. Кроме компьютеров, на которых игра появится в конце 2018 года, годом позже игра также посетит и мобильные платформы.
Александр Вест
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