В Сети насмехаются над любовью американского спецназа к салу и нефти

В Сети появилась серия мемов, в которой юзеры насмехаются над американскими военными. Поводом для шуток послужило слово oil, имеющее значение нефть и жир.

Домбровский Сергей

Пользователи своими шутками намекают на солдат США к организации войн в странах, где есть «черное золото». По мнению юзеров, американские бойцы готовы к любым трудностям и лишениям, лишь бы получить нефть. Сотрудников войск специального назначения в США изображают в сковородках, на лицах людей, в тем местах, которые имеют отношение к салу и природному ископаемому.Пользователи вдоволь поиздевались над американскими боевиками. По их словам, спецназовцы готовы жертвовать собой, но отказаться от нефти они не в состоянии, поскольку действуют под чутким руководством политиков из Вашингтона. Сначала забавные мемы появились на виртуальной площадке Reddit, а затем распространились на все популярные социальные сети. Юзеры уверены, американские солдаты без труда разрушат стену на границе с Мексикой, возводимую по требованию Дональда Трампа, если в соседнем государстве обнаружат нефть.