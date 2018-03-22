YouTube увеличит количество рекламы между музыкальными видео

Представители видеохостинга YouTube заявили об увеличении количества рекламы между музыкальными роликами для пользователей, которые пользуются сервисом для того, чтобы слушать музыку. Информацию уже подтвердили представители отдела по музыкальному направлению.

Николай Офицеров

Как отмечают в Bloomberg, подобный шаг является частью стратегического развития компании по привлечению большего количества пользователей к платному музыкальному сервису, запуск которого уже активно рекламирует YouTube, желая потеснить таких лидеров рынка, как Apple Music и Spotify. Новый сервис будет включать эксклюзивные видеоматериалы, плейлисты и прочие предложения для любителей музыки.Согласно имеющейся информации, глава отдела музыкального направления убедил своих коллег и руководство о необходимости внесения определенных изменений, чтобы стать для музыкальной индустрии «хорошим партнером». По его словам, нововведения позволят мотивировать пользователей на оплату подписки, потому приведут их на музыкальный сервис.», - говорится в официальном заявлении.В музыкальной индустрии при этом надеются, что инвестиции YouTube в новый продукт окажутся достаточными, чтобы он мог конкурировать с крупнейшей в мире шведской компанией потокового аудио Spotify и Apple Music.