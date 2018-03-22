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| | В Google Maps теперь можно отслеживать свободные столики в ресторанах

В Google Maps теперь можно отслеживать свободные столики в ресторанах

Сегодня, 09:36
Наличие свободных мест в ресторанах можно будет узнать через Google Maps всем владельцам гаджетов на платформе iOS. Навигация доступна в режиме реального времени и будет способствовать грамотной логистике в европейском общепите.

В Google Maps теперь можно отслеживать свободные столики в ресторанах

 

Разработчики уже давно обещали внедрить этот сервис. Однако были трудности с его навигацией. Тем не менее, услуга уже запущена. Она пока не охватывает тотально все страны, и даже самые престижные заведения, но позволяет узнать, где мест нет. Это позволит сократить время на поиски нужного кафе или бара, где можно спокойно пообедать.

Сервис впоследствии будет расширен в презентационном и целевом плане. Появятся основное меню ресторанов, фирменные блюда и ценовая политика заведения. Разработчики приложения понимают, что стремительность, с которой меняется ресторанная карта Европы, не позволяет создать полноценной базы данных, но зато способна указать клиенту на реальную географию общепита.
Сергей Денисов
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